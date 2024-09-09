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В Улан-Удэ назвали дату начала отопительного сезона

В Улан-Удэ назвали дату начала отопительного сезона
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Подключение будет производиться поэтапно

Отопительный сезон в Улан-Удэ начнётся 16 сентября, сообщили сегодня в мэрии.

При этом отмечается, что подключение будет производиться поэтапно, в течение 10 дней.

- Руководители городских предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями тепловой энергии, должны подготовить объекты к началу отопительного сезона. ПАО «ТГК-14», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Улан-Удэстальмост», ООО «Тепловые энергетические системы» и другие должны обеспечить готовность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, своих котельных и тепловых сетей к запуску, а также обеспечить заполнение и подключение систем теплопотребления и всех потребителей. Управляющие компании, а также ТСЖ должны подготовить внутридомовые сети с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному сезону, - отметили в администрации города.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя мэра по развитию инфраструктуры Сергея Гашева.

Как сообщал «Байкал-Daily», вместе с подачей отопления должны получить горячую воду жители Советского района. Без горячей воды они находятся с 10 мая из-за масштабных работ по ремонту теплотрассы.

отопительный сезон

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