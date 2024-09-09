В Бурятии открылась детская площадка «Солнышко»

8 сентября в селе Пестерево Тарбагатайского района Бурятии состоялось открытие детской игровой площадки под названием «Солнышко». В честь открытия для ребят устроили небольшое мероприятие с играми и конкурсами. Юные сельчане с удовольствием развлекались.- Хоть и день выдался не солнечным, дети и родители были довольны этим мероприятием. Большое спасибо говорим всем участникам и детям, - поделилась местная жительница.Благоустройство территории стало возможным благодаря проведённому в прошлом году голосованию в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили в администрации МО «Тарбагатайский район».