Улан-удэнцам напомнили о кибербезопасности

Беседы проводили в общественных местах
Прокуратура Бурятии провела мероприятие рассказали улан-удэцам о киберпреступности.
Представители надзорного ведомства провели беседы о проделках мошенников в общественном транспорте, информационно-расчётных центрах города.
- До граждан доведена информация о новых способах совершения дистанционных мошенничеств, мерах по предотвращению хищений денежных средств, вручены информационно-разъяснительные буклеты, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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