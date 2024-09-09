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В Бурятии скоро исчезнет «безнадёжное» сельское поселение

В Бурятии скоро исчезнет «безнадёжное» сельское поселение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его решили присоединить к соседнему

В Закаменском районе Бурятии продолжается работа по объединению двух сельских поселений – Михайловское и Усть-Бургалтайское. На минувшей неделе инициативу рассмотрели в Народном Хурале. Её предварительно одобрили сразу в двух комитетах – по социальной политике и по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.

Законопроект согласовала в республиканском парламенте председатель райсовета депутатов Лариса Санжеева, сообщили на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте».

С предложением объединить эти поселения выступили закаменские власти. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что у Усть-Бургалтайского СП недостаточно собственного бюджета для обеспечения своей жизнедеятельности – все налоговые и неналоговые доходы направляют только на содержание аппарата управления. А потому его существование «бесперспективно».

СП решили присоединить к соседнему Михайловскому. Это, по мнению чиновников, позволит «объединить имеющиеся ресурсы для их наиболее эффективного и рационального использования» и поспособствует «скорейшему формированию более самостоятельного и прогрессивного» в финансово-экономическом отношении сельского поселения. Слияние в дальнейшем приведёт «к укреплению экономической базы, вертикали власти и рационализации использования ресурсов» как обоих поселений, так и всего района, что позволит ему, мол, развиваться более перспективно.

В «Михайловском» СП проживает 899 человек, в «Усть-Бургалтайском» – 275. Площадь последнего – 740 гектаров, из которых 110 занимают населённые пункты, 81,7 га – сельскохозяйственные, 19 га – земли промышленного назначения, 500 – лесной фонд и всё остальное – водный.

Там один магазин и фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, имеются крестьянско-фермерское хозяйство, школа, детский сад и автозаправочная станция. В Усть-Бургалтайской СОШ – 15 учеников и 21 сотрудник, в ДОУ – 25 воспитанников и 10 работников.

Расстояние от села Михайловка до улуса Усть-Бургалтай – 4 километра, однако транспортное сообщение между ними отсутствует.

В обоих СП в июне состоялись публичные слушания, на которых местные жители одобрили их «слияние» большинством голосов. Поддержали его и в райсовете депутатов. Новое сельское поселение будет называться «Михайловское» с административным центром в Михайловке, поскольку оно больше по численности.

Принятие закона повлечёт расходы размером в 498 146 рублей – эти деньги пойдут на материально-техническое обеспечение для подготовки к выборам в представительный орган нового муниципального образования и их проведение. Отбирать кандидатов в главы поселения, скорее всего, будут по конкурсу и займётся этим как раз совет депутатов.

После объединения в республиканский закон № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом МО в Бурятии» от 31 декабря 2004 года внесут соответствующие изменения. Теперь окончательное решение – за депутатами Народного Хурала. Вопрос они рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится 26 сентября.
  

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