Из Бурятии разрешат вывозить сколько угодно красной икры



Сенаторы уже подготовили законопроект, согласно которому эксперимент хотят пролонгировать до 2027 года и распространить его на Чукотку. «В рамках работы над документом мы внесём своим предложения», – отметил Шестаков.





На минувшей неделе во Владивостоке проходил Восточный экономический форум (ВЭФ-2024) (), к которому присоединилась и делегация из Бурятии. Всего же он объединил больше 6000 участников из 70 с лишним стран.В рамках масштабного мероприятия глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил распространить «камчатский» эксперимент по вывозу красной икры на другие регионы Дальневосточного федерального округа и сделать его бессрочным, сообщают федеральные СМИ. Сам эксперимент действует почти два года. В ноябре 2022-го вылетающим с Камчатки пассажирам запретили брать с собой в багаже и ручной клади более 10 килограммов деликатеса без маркировки (на одного человека). При превышении этого «лимита» придётся предоставить документы, подтверждающие промышленное производство икры.- Промежуточные результаты неплохие, однако остались лазейки. С Камчатки икру практически перестали вывозить воздушным транспортом. Но, помимо него, есть ещё и водный. Поэтому сейчас у нас возникла идея сделать это не экспериментом, а ввести на постоянной основе, причём для всех дальневосточных субъектов, – заявил Шестаков ТАСС.Ограничение не затронет лишь Бурятию и Еврейский автономный округ.- Это, прежде всего, коснётся Магадана, Чукотки, Камчатки, продолжения Приморья, Сахалина и Хабаровского края. Думаю, необходимо пойти именно таким путём – мы видим, что объём нелегальной продукции сократился, – добавил глава Росрыболовства.