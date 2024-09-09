В Бурятии дождливая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 сентября по республике облачно с прояснением, местами небольшие дожди, в горах крайнего севера и юго-запада с мокрым снегом. Днём 13-8, местами 7-12 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20, местами до 24 м/с.В Улан-Удэ ночной дождь прекратится днём, воздух прогреется до 15-17 градусов. Ветер северо-западный 10-15 м/с.

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