Итоговая явка на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 18,71%

Избирательные участки закрылись. Эксперты провели предварительный подсчет явки на выборы депутатов Улан-Удэнского горсовета. Она составила 18,71%. Свои голоса в пользу кандидатов в народные избранники отдали 54224 жителя Улан-Удэ.Сегодня в Бурятии прошёл Единый день голосования. В этом году состоялся ряд муниципальных выборов, в том числе - депутатов городских, районных и поселенческих советов, а также глав некоторых поселений.Общая явка по Бурятии предварительно 22,17%.