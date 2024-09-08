Итоговая явка на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 18,71%

На избирательные участки пришли более 52 тысяч человек
Избирательные участки закрылись. Эксперты провели предварительный подсчет явки на выборы депутатов Улан-Удэнского горсовета. Она составила 18,71%. Свои голоса в пользу кандидатов в народные избранники отдали 54224 жителя Улан-Удэ.
Сегодня в Бурятии прошёл Единый день голосования. В этом году состоялся ряд муниципальных выборов, в том числе - депутатов городских, районных и поселенческих советов, а также глав некоторых поселений.
Общая явка по Бурятии предварительно 22,17%.
На избирательные участки пришли более 52 тысяч человек
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