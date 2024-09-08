Концепцию по ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ представят в октябре

Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие госкорпорации «Росатом») провёл технический тур на «фенольном отстойнике» в Улан-Удэ. Отмечается, что это «один из наиболее сложных экологических объектов, сформировавшийся ещё в советский период и представляющий сегодня одну из точек повышенного внимания со стороны общественности и жителей Бурятии».В мероприятии участвовали представители общественных организаций, научных сообществ, надзорных ведомств и органов власти.«Фенольный отстойник» был создан в 1987 году и использовался для размещения отходов газогенераторной станции Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода (ЛВРЗ). Отходы размещались на объекте вплоть до 2005 года, когда газогенераторная станция была выведена из эксплуатации, а потребители синтез-газа перешли на пропан-бутан.Участникам тура были представлены ключевые результаты работы, выполненной в рамках разработки концепции ликвидации «фенольного отстойника». Ключевые результаты включают проведение дополнительных инженерных изысканий, направленных на выявление всех особенностей объекта, построение гидрогеологической модели и определение источников негативного влияния объекта на окружающую среду, включая выявление путей миграции загрязняющих веществ, характеристик основных транзитных сред и границ сформировавшегося ареала загрязнения.Эти данные помогут выстроить наиболее рациональную и экологически эффективную стратегию приведения объекта в безопасное состояние.- Федеральный экологический оператор осуществляет свою деятельность на наиболее сложных объектах накопленного вреда окружающей среде. Мы уделяем особое внимание прозрачности и открытости в работе, регулярно информируя общественность о промежуточных результатах и организуя технические туры. Такие мероприятия не только способствуют вовлечению всех заинтересованных сторон в процесс реализации проекта, но и позволяют обратить внимание потенциальных инвесторов на возможности последующего освоения территории после приведения объекта в безопасное состояние, – отметил генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин.В октябре 2024 года концепция по приведению объекта в безопасное состояние будет вынесена на открытое обсуждение в рамках экспертного круглого стола.После рассмотрения всех поступивших предложений и комментариев концепция будет представлена на защиту на заседании научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам.- Таким образом, уже к концу текущего года планируется определить основные направления работы по приведению «фенольного отстойника» в безопасное состояние. В том числе будут выбраны научно обоснованные и наиболее оптимальные технические и технологические решения, а также определена продолжительность работ по ликвидации, - заключили в пресс-службе «ФЭО».