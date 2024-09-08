Явка на 18 часов на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 16,62%

До закрытия избирательных участков остаётся менее двух часов
Предварительная явка на 18:00 на выборах депутатов Улан-Удэнского горсовета составила 16,62%. Работа избирательных участков продолжается, жители столицы Бурятии продолжают отдавать свои голоса в пользу кандидатов в народные избранники.
Сегодня - Единый день голосования. В этом году в Бурятии проходит ряд муниципальных выборов, в том числе депутатов городских, районных и поселенческих советов, а также глав некоторых поселений.
Избирательные участки продолжат работу до 20:00, после чего закроются для подсчёта голосов.
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