В Бурятии посетовали, что сельчане не берегут мост

Жители посёлка Майск Курумканского района Бурятии пожаловались на людей из соседнего села, что те не берегут мост. Они напоминают, что слишком долго ждали эту переправу.- Мы, жители посёлка Майск, хотим поднять вопрос насчёт нового моста через реку Баргузин. Почему наши соседи из ближайшего Арзгуна возят сено на тракторах и больших машинах по две арбы по мосту за один раз. Неужели нельзя перевезти по одному прицепу. Даже Цыденов (глава Бурятии – ред.) на открытии моста сказал, берегите. Кто должен контролировать, мы этот мост слишком долго ждали. Просим помощи в разбирательстве и принятия мер, - написали они администраторам группы «Курумкан-инфо.24/7».В администрации сельского поселения «Майск» подтвердили, что такие случаи зафиксированы. С водителями проведена беседа.- Да, действительно, были случаи перевозки сена. Проведена профилактическая беседа с трактористами. На данный момент возле моста отцепляют одну телегу и перевозят по одной через мост. В случае обнаружения фактов перевозки с двойной сцепкой через мост просим позвонить в администрацию села, а также желательно зафиксировать данный факт на камеру. Данные факты будем сообщать в ГИБДД для составления административного протокола, - призвал жителей глава поселения Александр Ринчинов.