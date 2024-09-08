08 сентября

Популярное

Обнародовали наименования знаков Зодиака на бурятском языке

Обнародовали наименования знаков Зодиака на бурятском языке
Общество,  Фото:центр "Бэлиг"
Перевод терминов согласовала рабочая группа по терминологии, орфографии и топонимике бурятского языка

Республиканский центр «Бэлиг» обнародовал наименования знаков Зодиака на бурятском языке.

Перевод этих терминов согласовала рабочая группа по терминологии, орфографии и топонимике бурятского языка комиссии по бурятскому языку при главе Бурятии. Комиссию возглавляет известный учёный, старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, доктор филологических наук Бабасан Цыренов.

Как рассказал директор центра «Бэлиг» Баир Балданов, был выполнен перевод не только наименований знаков Зодиака, но и самих понятий «Зодиак», «Знаки Зодиака».

- В каждом конкретном случае выполнения перевода с русского языка на бурятский язык как различного объёма текстов, так и отдельных слов, словосочетаний и, тем более, всенародно и повсеместно употребляемых терминов мы с коллегами обращаемся к различным компетентным источникам: академическим, толковым, орфографическим, этимологическим и другим словарям, научным трудам. Если возникают какие-то сомнения или споры, обращаемся к нашим уважаемым учёным. И в этот раз, после обсуждения, члены рабочей группы высказали свои мнения и предложения, - подчеркнул Баир Балданов и привёл конкретные примеры.

По словам руководителя центра «Бэлиг», в русско-бурятском словаре Лубсана Шагдарова и Норпола Очирова перевод слова «Зодиак» указан как «тэнгэриин бүһэ», а словосочетание «знаки Зодиака» - «тэнгэриин бүһэ дахаһан аймаг мүшэд».

- Это, безусловно, верный перевод понятий, обозначающих астрономические объекты и явления. Но в повседневной речи на русском языке мы используем их в качестве слов, обозначающих знаки гороскопа: временных периодов и знаков, во время которых и под которыми рождаются люди, то есть в смысловом значении, отличающемся от наименований небесных светил. Поэтому с уважаемыми членами рабочей группы по терминологии, орфографии и топонимике бурятского языка мы пришли к выводу, что наиболее подходящим вариантом перевода понятия «Зодиак» в гороскопе будет «Тэнгэриин бүһэлүүр», а словосочетания «знаки Зодиака» - «Тэнгэриин бүһэлүүрэй тэмдэгүүд», - рассказал Баир Балданов.

Наименования знаков Зодиака на русском языке с официально согласованным переводом на бурятский язык:

Зодиак - Тэнгэриин бүһэлүүр

Знаки Зодиака - Тэнгэриин бүһэлүүрэй тэмдэгүүд

Козерог - Тэхэ

Водолей – Уhа адхагша

Рыбы - Загаhад

Овен - Хуса

Телец - Буха

Близнецы - Эхирнүүд

Рак - Хабшаахай

Лев - Арсалан

Дева - Үхин

Весы - Шэгнүүр

Скорпион - Хадхуур абаахай

Стрелец – Харбагша
бурятский язык астрологический прогноз

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Итоговая явка на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 18,71%
Итоговая явка на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 18,71%
Общество, 08.09.2024
На избирательные участки пришли более 52 тысяч человек
Концепцию по ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ представят в октябре
Концепцию по ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ представят в октябре
Общество, 08.09.2024
«Фенольный отстойник» раньше использовался для размещения отходов газогенераторной станции ЛВРЗ
Явка на 18 часов на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 16,62%
Явка на 18 часов на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 16,62%
Общество, 08.09.2024
До закрытия избирательных участков остаётся менее двух часов  
В Бурятии посетовали, что сельчане не берегут мост
В Бурятии посетовали, что сельчане не берегут мост
Общество, 08.09.2024
Проведена профилактическая беседа с водителями
Обнародовали наименования знаков Зодиака на бурятском языке
Обнародовали наименования знаков Зодиака на бурятском языке
Общество, 08.09.2024
Перевод терминов согласовала рабочая группа по терминологии, орфографии и топонимике бурятского языка
Из Бурятии пытались незаконно вывезти 171 кг сухофруктов
Из Бурятии пытались незаконно вывезти 171 кг сухофруктов
Общество, 08.09.2024
На нарушителя составлен протокол, выписан штраф
10 млн рублей заплатят жители Бурятии за нарушения в лесах
10 млн рублей заплатят жители Бурятии за нарушения в лесах
Общество, 08.09.2024
За восемь месяцев 2024 года было выявлено 1 960 случаев
В Бурятии выйдет гастрономический путеводитель
В Бурятии выйдет гастрономический путеводитель
Общество, 08.09.2024
Туристы смогут познакомиться с богатой кухней Бурятии, узнать о гастрономических событиях и сувенирах
У 184 жителей Бурятии редкие заболевания
У 184 жителей Бурятии редкие заболевания
Общество, 08.09.2024
Эксперты обсудили текущие потребности людей с редкими (орфанными) заболеваниями в республике
В Бурятии шесть медработников детской больницы взошли на пик Улябор
В Бурятии шесть медработников детской больницы взошли на пик Улябор
Общество, 08.09.2024
«Поход на пик Улябор с коллегами был незабываемым и захватывающим опытом», - делится одна из участниц восхождения
В Улан-Удэ жители жалуются на опасный котлован
В Улан-Удэ жители жалуются на опасный котлован
Общество, 08.09.2024
Общественники просят засыпать его
На выборах в Улан-Удэ явка на 15:00 составила 12,6%
На выборах в Улан-Удэ явка на 15:00 составила 12,6%
Общество, 08.09.2024
Жители столицы продолжают голосовать за депутатов горсовета Улан-Удэ
В Улан-Удэ выбирают объекты по проекту «Народный бюджет»
В Улан-Удэ выбирают объекты по проекту «Народный бюджет»
Общество, 08.09.2024
Заявлено 162 мероприятия по всему Улан-Удэ, но финансирование получат 30 победителей
На 12 часов явка на выборах в горсовет Улан-Удэ 7,5%
На 12 часов явка на выборах в горсовет Улан-Удэ 7,5%
Общество, 08.09.2024
Для муниципальных выборов это вполне ожидаемый результат.
Даши Намдаков оформил новую станцию метро на юге Москвы
Даши Намдаков оформил новую станцию метро на юге Москвы
Общество, 08.09.2024

Он создал колонну в стиле минимализма

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^