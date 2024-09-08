Обнародовали наименования знаков Зодиака на бурятском языке

Наименования знаков Зодиака на русском языке с официально согласованным переводом на бурятский язык:

Республиканский центр «Бэлиг» обнародовал наименования знаков Зодиака на бурятском языке.Перевод этих терминов согласовала рабочая группа по терминологии, орфографии и топонимике бурятского языка комиссии по бурятскому языку при главе Бурятии. Комиссию возглавляет известный учёный, старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, доктор филологических наук Бабасан Цыренов.Как рассказал директор центра «Бэлиг» Баир Балданов, был выполнен перевод не только наименований знаков Зодиака, но и самих понятий «Зодиак», «Знаки Зодиака».- В каждом конкретном случае выполнения перевода с русского языка на бурятский язык как различного объёма текстов, так и отдельных слов, словосочетаний и, тем более, всенародно и повсеместно употребляемых терминов мы с коллегами обращаемся к различным компетентным источникам: академическим, толковым, орфографическим, этимологическим и другим словарям, научным трудам. Если возникают какие-то сомнения или споры, обращаемся к нашим уважаемым учёным. И в этот раз, после обсуждения, члены рабочей группы высказали свои мнения и предложения, - подчеркнул Баир Балданов и привёл конкретные примеры.По словам руководителя центра «Бэлиг», в русско-бурятском словаре Лубсана Шагдарова и Норпола Очирова перевод слова «Зодиак» указан как «тэнгэриин бүһэ», а словосочетание «знаки Зодиака» - «тэнгэриин бүһэ дахаһан аймаг мүшэд».- Это, безусловно, верный перевод понятий, обозначающих астрономические объекты и явления. Но в повседневной речи на русском языке мы используем их в качестве слов, обозначающих знаки гороскопа: временных периодов и знаков, во время которых и под которыми рождаются люди, то есть в смысловом значении, отличающемся от наименований небесных светил. Поэтому с уважаемыми членами рабочей группы по терминологии, орфографии и топонимике бурятского языка мы пришли к выводу, что наиболее подходящим вариантом перевода понятия «Зодиак» в гороскопе будет «Тэнгэриин бүһэлүүр», а словосочетания «знаки Зодиака» - «Тэнгэриин бүһэлүүрэй тэмдэгүүд», - рассказал Баир Балданов.- Тэнгэриин бүһэлүүр- Тэнгэриин бүһэлүүрэй тэмдэгүүд- Тэхэ– Уhа адхагша- Загаhад- Хуса- Буха- Эхирнүүд- Хабшаахай- Арсалан- Үхин- Шэгнүүр- Хадхуур абаахай– Харбагша