Из Бурятии пытались незаконно вывезти 171 кг сухофруктов

3 сентября на легковом направлении таможенного поста МАПП «Кяхта» выявлен факт нарушения при вывозе с территории России подкарантинной продукции.Гражданин Монголии пытался вывезти на родину 171 кг сухофруктов: шесть коробок фиников, восемь коробок изюма и 11 пакетов кураги (сушёный абрикос).- Товар относится к продукции высокого фитосанитарного риска, которую запрещено транспортировать через границу без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Это является нарушением ч. 1. ст. 25 федерального закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.По факту нарушения составлен протокол, выписан штраф. Сухофрукты вернули в Россию для оформления соответствующего сертификата.