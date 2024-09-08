10 млн рублей заплатят жители Бурятии за нарушения в лесах

Патрулирование лесов в Бурятии продолжается, несмотря на стабильную лесопожарную обстановку. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.- С начала 2024 года было проведено 18 650 патрулирований. Маневрирование леса направлено на раннее обнаружение возгораний, кроме того, благодаря данной работе выявляется ряд нарушений среди граждан, - отметили в агентстве.За восемь месяцев 2024 года было выявлено 1 960 случаев нарушений. Всего рассмотрено 611 административных дел, сумма наложенных штрафов составила 10 246 800 рублей.- Напоминаем, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах. Законопослушным гражданам ничего не грозит, мы определили места сбора дикоросов и валежника, а с 4 сентября открылся сезон сбора кедрового ореха. Важно, даже если вы посещаете разрешённую территорию леса, соблюдать санитарную и пожарную безопасность, - пояснил заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ:- на физических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;- на должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей;- на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.