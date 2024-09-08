Улан-удэнцы голосуют за объекты «Народного бюджета»









Вблизи всех избирательных участков Улан-Удэ сегодня, 8 сентября, проходит голосование за объекты муниципального проекта «Народный бюджет».Он был инициирован мэром Игорем Шутенковым ещё в 2020 году для того, чтобы жители могли участвовать в развитии города. Улан-удэнцы сами решают, что лучше построить или благоустроить в своём микрорайроне.На каждом избирательном участке – свои мероприятия по благоустройству. Предлагаются сразу несколько вариантов: например, строительство детской площадки, ремонт дороги возле дома, установка нового арт-объекта.- В этом году я проголосовала за благоустройство горсада. Хотелось бы, чтобы там появились площадки отдыха для детей и взрослых, а также спортивные сооружения, - рассказала жительница Советского района Елена Зоригтуева.С 2020 года сделано 175 проектов по итогам голосования горожан. Более 105 тысяч улан-удэнцев за это время сделали свой выбор по «Народному бюджету». В 2024 году приняли участие 47,5 тысяч человек - практически в два раза больше, чем на 2023 году.Проголосовать можно сегодня до 20:00 вблизи вашего избирательного участка по месту жительства.- Приходите и проголосуйте! Вместе мы сделаем наш город лучше! – обратились организаторы к улан-удэнцам.