Судья из Улан-Удэ взошла на Эльбрус

В этом году представители судов общей юрисдикции из Бурятии и Иркутской области совершили восхождение на Эльбрус.Одним из участником восхождения стала судья Железнодорожного районного суда Улан-Удэ Светлана Калмыкова.- Благодаря хорошей физической подготовке, непоколебимости и целеустремленности Светланы Сергеевны флаг суда был развёрнут на самой вершине. Самая высокая точка в России и жемчужина центрального Кавказа — это и есть легендарный Эльбрус. Природа Приэльбрусья очаровывает своей красотой. У подножья среди цветущих полей открывается вид на белоснежную вершину горы, где круглый год снежный покров окутывает горные хребты. Пройдя сложный и опасный путь, участники испытали колоссальные эмоции, несравнимое чувство победы над собой, - рассказали в пресс-службе суда.