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Пруд в Ангарске обезопасили «клеткой»

Пруд в Ангарске обезопасили «клеткой»
Общество,  Фото:прокуратура Иркутской области
Меры предприняли после опасных прыжков детей в воду

После вмешательства прокуратуры на Еловском пруду в Ангарске в целях безопасности установили специальное ограждение возле сливного шлюза. Ранее дети прыгали с этого шлюза в воду.

- Данное гидротехническое сооружение является объектом повышенной опасности, на которое в нарушение требований закона органом местного самоуправления не был своевременно ограничен доступ граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура внесла в адрес администрации Ангарского городского округа представление об устранении нарушений закона. После этого в зоне гидротехнического сооружения установили ограждение, ограничивающее доступ, в том числе для несовершеннолетних.
прокуратура безопасность

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