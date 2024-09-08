Пруд в Ангарске обезопасили «клеткой»

Меры предприняли после опасных прыжков детей в воду
После вмешательства прокуратуры на Еловском пруду в Ангарске в целях безопасности установили специальное ограждение возле сливного шлюза. Ранее дети прыгали с этого шлюза в воду.
- Данное гидротехническое сооружение является объектом повышенной опасности, на которое в нарушение требований закона органом местного самоуправления не был своевременно ограничен доступ граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Прокуратура внесла в адрес администрации Ангарского городского округа представление об устранении нарушений закона. После этого в зоне гидротехнического сооружения установили ограждение, ограничивающее доступ, в том числе для несовершеннолетних.
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Меры предприняли после опасных прыжков детей в воду
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