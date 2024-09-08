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В Бурятии прошли Этигэловские игры

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Иволгинского дацана

7 сентября Иволгинский дацан провёл Этигэловские игры – республиканский спортивный праздник по национальным видам спорта. Посвящён он Пандито Хамбо Ламе Даши-Доржо Этигэлову, чьё нетленное тело хранится в дацане.

Состоялись соревнования по бурятской борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам.

В соревнованиях по бухэ барилдаан (национальной борьбе) приняли участие не только мужчины в традиционных весовых категориях до 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг, но и юноши, рождённые в 2012 году – то есть те, кому в этом году исполнилось по 12 лет. Это уже одиннадцатое поколение, выросшее при Хамбо Ламе Этигэлове, поясняют в Иволгинском дацане.

В конных скачках участвовали всадники на лошадях бурятской породы. Забеги провели на дистанциях от 6 до 21 километра.

В Иволгинском дацане 6 и 7 сентября прошли праздничные мероприятия, посвящённые 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо Ламы.

Указ Екатерины II о том, что на территории России действует институт Пандито Хамбо Лам, был издан 260 лет назад – в 1764 году. В том же году получил это звание первый Пандито Хамбо Лама Дамба-Доржо Заяев. Как сообщал «Байкал-Daily», 7 сентября на территории Иволгинского дацана открыли соответствующий памятник
национальные виды спорта буддизм Иволгинский дацан

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