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В Улан-Удэ стартовали выборы в городской совет депутатов

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Открылись 163 избирательных участка

Сегодня, 8 сентября, в единый день голосования проходят выборы депутатов городского Совета Улан-Удэ.

В 8 утра по городу начали свою работу 163 избирательных участка, где можно проголосовать за будущего депутата своего округа. Выборы на этот раз пройдут в один день, и самые активные горожане уже пришли на участки, чтобы проголосовать.

Подготовка избирательных участков началась ещё в августе. Городская администрация заранее определила места, где можно будет проголосовать. Все они оборудованы телефонной связью, сигнализацией и комплексами обработки бюллетеней. Есть и все необходимое оборудование: кабинки для голосования, стационарные и переносные ящики, телефоны, стенды. На каждом участке обеспечили прозрачность голосования: в помещениях установлены сейфы, металлодетекторы и средства видеофиксации.

Принять участие в выборах депутатов городского совета смогут около 300 тысяч улан-удэнцев. Для безопасности горожан на избирательных участках работают комиссии, в состав которых входят представители МВД и МЧС. Также на всех участках работают общественные наблюдатели, которые контролируют процесс голосования.

Горожанам предстоит выбрать депутатов горсовета, которые будут работать на 30 городских округах следующие пять лет. В выборах участвуют кандидаты от пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди», а также самовыдвиженцы.

Около УИКов можно проголосовать за объекты, которые благоустроят по муниципальному проекту «Народный бюджет». Он действует в Улан-Удэ уже четыре года и позволяет жителям самим определить те объекты, которые нужно благоустроить. За четыре года существования «Народного Бюджета» в Улан-Удэ реализовано 175 мероприятий.

Избирательные участки по выборам в горсовет Улан-Удэ закроются сегодня в 20 часов.
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