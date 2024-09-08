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Команда из Бурятии выступит на финальном этапе «Зарницы 2.0» в Волгограде

Команда из Бурятии выступит на финальном этапе «Зарницы 2.0» в Волгограде
Общество,  Фото:t.me/crvsp03

Команда из Бурятии представляет ДФО 

Курсанты филиала центра «ВОИН» в Бурятии из команды «Нукеры-03» прибыли 7 сентября в Волгоград на финальный этап общероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

«Региональный филиал представят десять человек: Егор Сошнянин, Влад Эрдынеев, Артём Башкиров, Арина Рандина, Эрдэм Банзаракцаев, Дарина Дагбацыренова, Арьяна Дагбацыренова, Тамир Дагбаев, Ардан Базаржапов, Кирилл Бабенко», - сообщает центр.

Как сообщал «Байкал-Daily», эти ребята победили в окружном этапе игры по Дальневосточному федеральному округу, который проходил в Хабаровске. Возглавляет делегацию из Бурятии инструктор Амгалан Дондоков. Часть инструкторов филиала прибыли в Волгоград заранее, чтоб провести подготовительные мероприятия.

Финал «Зарницы 2.0» завершится 15 сентября.

Директор федерального центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко в этом году посетит Бурятию. Об этом стало известно на его встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Справка:

Центр военно-спортивной подготовки молодёжи «ВОИН» создан с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России.

Первые региональные отделения центра открылись в мае 2023 года, в том числе и в Бурятии. В них опытные профессиональные инструкторы обучают молодежь в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов, по восьми военно-прикладным направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.

Центр «ВОИН» создан по поручению президента России Владимира Путина. Инициатива возродить в России систему добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям Российского союза боевых искусств – первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

Деятельность организации направлена на содействие в реализации государственной политики по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания граждан Российской Федерации, военно-спортивную подготовку детей и молодежи от 18 до 35 лет, удовлетворение их образовательных и профессиональных потребностей к освоению военно-учетных специальностей, профессиональное развитие и обеспечение соответствия квалификации в меняющихся условиях профессиональной деятельности и социальной среды.

"Зарница" центр "ВОИН" подростки ДФО военная подготовка

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