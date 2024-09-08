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В Бурятии открыли памятник Екатерине II и первому Хамбо Ламе Дамбе-Даржа Заяеву

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

На территории Иволгинского дацана, недалеко от Улан-Удэ, появилась скульптурная композиция к 260-летию учреждения института Пандито Хамбо Лам. 

На композиции изображены Екатерина Великая, держащая свиток с указом об учреждении института, и первый Пандито Хамбо Лама Дамба-Даржа Заяев с хадаком в руках.

Памятник высотой 4,5 метра выполнен в бронзе. Его автор - скульптор Иван Итыгилов. Он петербуржец, но родом из Кяхтинского района Бурятии.

Также в Иволгинском дацане прошли праздничные мероприятия, посвящённые 260-летию института Пандито Хамбо Лам, 283-й годовщине признания буддизма в России, 172-летию обретения человеческого рождения Пандито Хамбо Ламой Этигэловым и 22-летию его возвращения.

Институт Пандито Хамбо лам учреждён императрицей по просьбе бурятских лам в 1764 году. В том же году это звание получил первый Пандито Хамбо Лама Дамба-Доржо Заяев.

Иволгинский дацан буддизм памятник

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