В Бурятии открыли памятник Екатерине II и первому Хамбо Ламе Дамбе-Даржа Заяеву

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

На территории Иволгинского дацана, недалеко от Улан-Удэ, появилась скульптурная композиция к 260-летию учреждения института Пандито Хамбо Лам.

На композиции изображены Екатерина Великая, держащая свиток с указом об учреждении института, и первый Пандито Хамбо Лама Дамба-Даржа Заяев с хадаком в руках.



Памятник высотой 4,5 метра выполнен в бронзе. Его автор - скульптор Иван Итыгилов. Он петербуржец, но родом из Кяхтинского района Бурятии.



Также в Иволгинском дацане прошли праздничные мероприятия, посвящённые 260-летию института Пандито Хамбо Лам, 283-й годовщине признания буддизма в России, 172-летию обретения человеческого рождения Пандито Хамбо Ламой Этигэловым и 22-летию его возвращения.

Институт Пандито Хамбо лам учреждён императрицей по просьбе бурятских лам в 1764 году. В том же году это звание получил первый Пандито Хамбо Лама Дамба-Доржо Заяев.