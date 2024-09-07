Стала известна дата проведения финала кубка Сибири по футболу

Среди любительских команд

Финальный матч кубка Сибири по футболу 2024 года состоится в субботу, 21 сентября. Игра пройдёт в Красноярске на стадионе Сибирского федерального университета «Перья-3». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Бурятия».

«Наша команда сыграет с ФСК «Распадская, – сказано в сообщении. - Стоит отметить. что команды проведут два матча друг с другом за неделю. 15 сентября на Центральном стадионе Республики Бурятия эти клубы сыграют в рамках чемпионата (СФО и ДФО – ред.), где также ставки очень высоки. Ведь сейчас команды занимают 2 и 3 место в чемпионате. Их разделяет всего 1 очко».

Как сообщал «Байкал-Daily», «Бурятия» вышла в финал кубка Сибири победив 30 сентября дома «Енисей-М» 2:1 и сыграв с этим клубом 6 сентября в Красноярске 1:1.

«Нас ждёт шикарный футбольный сентябрь», - отметили в ФК «Бурятия».

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