Днём на большей части территории Бурятии дожди

В республике днём +12, +17 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике облачно, ночью по юго-западу, югу и Прибайкалью, днём на большей части территории дожди, местами сильные, в горных районах с переходом в мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14, утром и днём в отдельных районах до 15-20, местами до 24 м/с. Температура ночью +8, +13, местами +3, -2, днём +12, +17, по востоку до +22, по юго-западу и Прибайкалью при осадках +4, +9.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +10, +12, днём +14, +16.
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