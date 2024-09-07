«Десант добра» прибыл в Улан-Удэ

Республика Бурятия стала восьмым по счёту регионом, который посетил «Десант добра».6 сентября на базе Детской республиканской клинической больницы при поддержке министерства здравоохранения Бурятии ведущие специалисты федеральных клиник страны провели приём 50 маленьких пациентов с редкими генетическими заболеваниями.Инициаторами акции «Вместе ради жизни» () в рамках федерального проекта «Десант добра» стали пациентские организации России, а также представители фондов и других некоммерческих организаций, отстаивающих интересы редких пациентов, людей с тяжёлыми генетическими заболеваниями. Организатором проекта «Десант добра» выступила АНО Центр помощи пациентам «Геном» (г. Санкт-Петербург).В этот день для детей с редкими генетическими заболеваниями был организован «Стационар одного дня», благодаря которому маленькие пациенты бесплатно прошли обследование, а их родители получили консультацию профильных специалистов и экспертов из ведущих федеральных клиник Санкт-Петербурга, Москвы.Такого рода обследования максимальны удобны для детей и родителей, поскольку это уникальная возможность получить одновременно консультации и провести консилиум узкопрофильных специалистов.- Мы, конечно, рады сотрудничеству с «Десантом добра», потому что сегодня приехали и представители пациентских организаций, и врачи-специалисты, которые провели для нас вчера учёбу, где мы разобрали ряд клинических случаев. Сегодня консультации провели врач-эндокринолог, гематолог, генетик, офтальмолог. Состоялся амбулаторный приём пациентов, у которых уже выявлены редкие заболевания. У нас в клинике есть несколько пациентов, которых мы также сегодня посмотрели и провели мультидисциплинарный консилиум по постановке диагноза этих пациентов. И есть ряд пациентов, у которых только выявлено заболевание, - рассказал Анатолий Дмитриев, главный врач Детской республиканской клинической больницы.Маленьких пациентов также поддержали артисты театра кукол «Ульгэр» и подарили им праздник. Они развлекали детей, играли, рисовали и вместе мастерили фигуры из шаров.Проект «Десант добра» на сегодня объединяет 16 профильных пациентских организаций, которые погружены в проблематику оказания медико-социальной помощи людям с редкими заболеваниями. Инициатива направлена на объединение усилий федеральной, региональной властей и пациентских организаций с целью развития и гармонизации существующих программ поддержки пациентов с орфанными заболеваниями.