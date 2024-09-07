В Бурятии нет лесных пожаров

За прошедшие сутки в республике проводились работы по тушению одного лесного пожара в Кяхтинском районе, возгорание ликвидировано. По состоянию на утро 7 сентября новых возгораний в республике не зарегистрировано. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.В Бурятии действует особый противопожарный режим, в период его действия находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.