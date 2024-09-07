Житель Бурятии, поссорившись с собутыльником, убил его

Вечером 5 сентября 2024 года в больнице скончался житель села Кабанска, которого за несколько часов до смерти госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».Задержан знакомый потерпевшего, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.По данным следствия, 5 сентября в течение дня обвиняемый в селе Кабанске распивал спиртные напитки в доме у местной жительницы в компании знакомых. С одним из присутствующих у него произошла ссора, в ходе которой мужчина взял нож и нанёс им удар противнику в грудную клетку сзади. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. Фигуранта задержали на месте происшествия.- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.