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Житель Бурятии, поссорившись с собутыльником, убил его

Житель Бурятии, поссорившись с собутыльником, убил его
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчина на допросе дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего

Вечером 5 сентября 2024 года в больнице скончался житель села Кабанска, которого за несколько часов до смерти госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Задержан знакомый потерпевшего, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.

По данным следствия, 5 сентября в течение дня обвиняемый в селе Кабанске распивал спиртные напитки в доме у местной жительницы в компании знакомых. С одним из присутствующих у него произошла ссора, в ходе которой мужчина взял нож и нанёс им удар противнику в грудную клетку сзади. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. Фигуранта задержали на месте происшествия.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии. 
уголовное дело следователи

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