В Улан-Удэ состоится премьера оперы «Борис Годунов»

Спектакль посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина
В Бурятском театре оперы и балета состоится премьера оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» 20 и 21 сентября. Свою сценическую версию великого произведения представит заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель театра, маэстро Владимир Рылов. Об этом сообщается на странице правительства республики в соцсети.
Зрители увидят целую эпоху в одном спектакле с историческими костюмами и декорациями, множеством грандиозных массовых сцен, сопровождаемых монументальной и динамичной музыкой. Спектакль посвящён 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Это будет первая премьера в юбилейном театральном сезоне Бурятского театра оперы и балета.
Возрастное ограничение 12+
Спектакль посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина
Ведущие специалисты федеральных клиник страны провели приём 50 маленьких пациентов с редкими генетическими заболеваниями
Среди любительских команд
В регионе действует особый противопожарный режим
Мужчина на допросе дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего
Мужчине предложили «заработать на инвестициях»
Среди любительских команд
Предприниматель работал без лицензии
На нём можно приобрести местные продукты, сувениры и деликатесы
Они в любой момент рискуют угодить в аварию
Учреждение после ремонта выглядит привлекательно
Дом культуры построили 55 лет назад
Местами воздух прогреется до +28 градусов
Здесь появилось новое общественное пространство
С 2019 года для жителей аварийных домов в регионе уже возвели 14 новостроек