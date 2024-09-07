В Улан-Удэ состоится премьера оперы «Борис Годунов»

В Бурятском театре оперы и балета состоится премьера оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» 20 и 21 сентября. Свою сценическую версию великого произведения представит заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель театра, маэстро Владимир Рылов. Об этом сообщается на странице правительства республики в соцсети.Зрители увидят целую эпоху в одном спектакле с историческими костюмами и декорациями, множеством грандиозных массовых сцен, сопровождаемых монументальной и динамичной музыкой. Спектакль посвящён 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.Это будет первая премьера в юбилейном театральном сезоне Бурятского театра оперы и балета.