Улан-удэнец перевёл аферисту 2,7 млн рублей

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 6 сентября 2024 года стали 1 930 жителей республики (+42 за последнюю неделю). Причинённый материальный ущерб составил 445,8 млн рублей (+9,7 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.Мошенники продолжают обманывать людей в социальных сетях, на интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, инвестиционных компаний, полицейскими. Обманывая жителей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.Так, житель Улан-Удэ познакомился с девушкой в социальной сети. В ходе завязавшейся переписки она предложила мужчине заработать на инвестициях. Спустя непродолжительное время ему поступил телефонный звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести средства на специальный банковский счёт.Инструкции афериста потерпевший выполнил и перевёл свои накопленные сбережения в размере 2,7 млн. рублей на счёт мошенника.