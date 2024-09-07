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Улан-удэнец перевёл аферисту 2,7 млн рублей

Улан-удэнец перевёл аферисту 2,7 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчине предложили «заработать на инвестициях»

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 6 сентября 2024 года стали 1 930 жителей республики (+42 за последнюю неделю). Причинённый материальный ущерб составил 445,8 млн рублей (+9,7 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Мошенники продолжают обманывать людей в социальных сетях, на интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, инвестиционных компаний, полицейскими. Обманывая жителей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

Так, житель Улан-Удэ познакомился с девушкой в социальной сети. В ходе завязавшейся переписки она предложила мужчине заработать на инвестициях. Спустя непродолжительное время ему поступил телефонный звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести средства на специальный банковский счёт.

Инструкции афериста потерпевший выполнил и перевёл свои накопленные сбережения в размере 2,7 млн. рублей на счёт мошенника.


прокуратура мошенничество

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