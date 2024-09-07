В Бурятии бизнесмен оштрафован за незаконную перевозку пассажиров на Байкале

Бурятской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности плавания в акватории Байкала в районе села Турка Прибайкальского района.Установлено, что индивидуальный предприниматель за плату осуществлял перевозку 10-ти пассажиров на моторной яхте в акватории озера Байкал без лицензии.В связи с этим, Бурятским транспортным прокурором в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.- По постановлению транспортного прокурора судоводитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Решение суда вступило в законную силу.