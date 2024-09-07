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ФК «Бурятия» вышел в финал кубка Сибири по футболу

ФК «Бурятия» вышел в финал кубка Сибири по футболу
Общество,  Фото:скриншот с видео

Среди любительских команд

6 сентября в Красноярске в манеже футбольного клуба «Енисей» «Бурятия» сыграла второй полуфинальный матч кубка Сибири с «Енисеем-М». Как сообщал «Байкал-Daily», первая игра в Улан-Удэ 30 августа завершилась победой улан-удэнцев с счётом 2:1. Чтобы попасть в финал, в Красноярске надо было не проиграть.

Начало первого тайма прошло в обоюдных атаках. «Бурятия» ничем не уступала хозяевам манежа.

На 18 минуте после длинного заброса вперёд гол в ворота «Енисея-М» забил нападающий улан-удэнцев Алексей Рябованов.

На 38 минуте «Бурятия» осталась в меньшинстве: за две жёлтых карточки после нарушений в центре поля удалили Егора Яковлева.

На 77 минуте «Енисей-М» заработал пенальти. Вратарь «Бурятии» Дмитрий Плисовский легко отбил удар Никодима Ибрагимова.

Но уже на 82 минуте после розыгрыша углового мяч в ворота улан-удэнцев провёл капитан «Енисея-М» Даниил Жуков.

«Нервная концовка. Горячий матч», - так определил последние минуты встречи местный комментатор трансляции.

К основному времени судья добавил 5 минут. Цифры на табло не изменились. Ничья 1:1 в Красноярске, общий счёт 3:2 в пользу «Бурятии». В финале клуб из Улан-Удэ встретится с ФСК «Распадская» из Междуреченска. 29 августа в ответной встрече с нынешним лидером чемпионата СФО и ДФО «Темпом» из Барнаула после ничьей 0:0 в первом матче междуреченцы одержали победу 1:0.

«Бурятия» играла в финале кубка Сибири и в прошлом году: тогда улан-удэнцы уступили на последних минутах матча барнаульскому «Темпу». Финал 2024 года вновь пройдёт на стадионе «Перья-3» Сибирского федерального университета в Красноярске. В этом городе располагается Союз федераций футбола «Сибирь».

Путь к финалу

В 2023 году кубок Сибири разыгрывали всего пять команд, а в 2024 - целых 16! Как сообщал «Байкал-Daily», ФК «Бурятия» в одной восьмой финала кубка «прошёл» одноимённый клуб из Читы. Первая встреча 12 июня в Улан-Удэ завершилась вничью 2:2. А 15 июня в Чите бурятские футболисты обыграли читинцев с крупным счётом 3:0.

17 июля на Центральном стадионе Республики Бурятия иркутский «Байкал» в первом четвертьфинала матче проиграл «Бурятии» 0:2. Во втором матче в Иркутске футболисты из Бурятии 21 июля обыграли «Байкал» 4:2. Общий счёт двух игр 6:2.

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ФК "Бурятия" кубок Сибири футбол "Енисей-М" Красноярск

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