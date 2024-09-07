В Закаменском районе Бурятии открыли детсад после ремонта

Учреждение после ремонта выглядит привлекательно
В Закаменском районе Бурятии после капитального ремонта снова распахнул свои двери Мылинский детский сад в улусе Мыла.
В ходе ремонта были проведены значительные работы, включая: демонтажные работы, внутреннюю отделку, обновление кровли, работы по водоснабжению и водоотведению, отоплению, электроснабжению и многое другое.
- Теперь у детей есть возможность не только учиться, но и весело проводить время с друзьями в новых игровых зонах. Мы искренне благодарим всех за возможность участвовать в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», благодарим строителей, педагогов, родителей и неравнодушных сельчан, - написал глава МО «Закаменский район» Сергей Гонжитов в своём телеграм-канале.
На нём можно приобрести местные продукты, сувениры и деликатесы
Они в любой момент рискуют угодить в аварию
Учреждение после ремонта выглядит привлекательно
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