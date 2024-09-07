В Иволгинском районе Бурятии открыли дом культуры после капремонта

















В селе Ошурково Иволгинского района открылся дом культуры после капитального ремонта.Сельский дом культуры был построен в 1969 году. В одном здании с клубом базируется сельская библиотека. В 2007 году здание было восстановлено.В этом году благодаря реализации национального проекта «Культура» объект капитально отремонтировали. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 3 млн рублей.- Клубу в Ошурково много лет, он 69-го года постройки. И таких клубов много по всей Бурятии, идут года и десятилетия, а они стоят крепко и дожидаются капитального ремонта. Клуб в Ошурково дождался! Надо сказать, что за время действия нацпроекта «Культура», в Бурятии отремонтировали 178 учреждений культуры — это очень хорошая цифра! Мы сделали за пять лет столько, сколько раньше делали за 50. Год за десятку работаем. И это большая заслуга всей команды, мы плотно сотрудничаем с главами и администрациями районов, нам помогает глава Бурятии Алексей Цыденов и поддерживает президент — Владимир Путин. В том числе, и этот клуб — общая заслуга. Он небольшой, но здесь занимается около ста детей. Ошурково — село крепкое и богатое на таланты, поэтому желаю вам успехов. Чтобы каждый день к вам приходили люди, и стар, и млад. И чтобы здесь было интересно, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Подрядная организация за два месяца отремонтировала сцену, систему отопления, заменили освещение, потолок, двери, провели внутреннюю отделку помещений, электромонтажные работы, установили пожарную и охранную сигнализации.За счёт администрации Иволгинского района сельского поселения «Сотниковское» установлено водоснабжение и благоустроенный туалет, а благодаря республиканской субсидии по укреплению материально технической базы для зрительного зала приобретены 23 кресла-трансформера.Основная деятельность клуба направлена на сохранение и развитие творческого потенциала, создание условий и возможностей участвовать жителям всех возрастов в традиционных формах организации досуга и художественного творчества.- Я помню этот клуб ещё в далёком 79-м. Мы готовили и проводили тут праздники, устраивали танцевальные вечера под звуки магнитофона. Конечно, теперь его не узнать. Он выглядит шикарно после капремонта. Плюс в этом здании расположена библиотека, где ребята занимаются и читают. Спасибо всем, кто принимал участие в капремонте здания. Добро пожаловать в наш новый и красивый клуб! - сказала заведующая домом культуры Раиса Патрахина.Для организации досуга и массового отдыха ежегодно проводятся спортивные, культурно-досуговые, патриотические и просветительские мероприятия: вечера отдыха, конкурсы, концерты и др. Работники ДК привлекают все слои населения в кружки и любительские объединения, а также к участию в мероприятиях.Клубные формирования были созданы в 2008 году. Сегодня в клубе функционирует пять формирований: вокальный кружок «Желание», театральный кружок «Гравитация», танцевальный кружок «Фристайл», кружок «Креативная Мастерская» и молодёжное объединение «Олимп», в которых занимаются около 85 человек разного возраста. Участники студий клуба участвуют в конкурсах и фестивалях различных уровней, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.