В центре Улан-Удэ развернулся масштабный фермерский фестиваль. Фоторепортаж



В пятницу, 6 сентября, в Улан-Удэ стартовал фестиваль фермерской продукции «Своё» (возрастное ограничение – 0+). Он проходит в столице Бурятии уже в четвёртый раз. В этот раз масштабное мероприятие объединило более 70 фермеров, предприятий и бизнесменов со всех районов и из столицы республики.



Развернулся фестиваль прямо на площади Советов. Жители и гости города могут приобрести там мясо, сыры ручной работы, молоко и молочные продукты, мёд, овощи, консервы, выпечку, дикоросы, кондитерские изделия, чаи, оригинальные сувениры, украшения и много чего ещё.



Бойкая торговля на площади началась 6 сентября в 10:00. Она продолжится и в субботу, 7 сентября, до 18:00. Гостей в первый день фестиваля ждала обширная развлекательная программа – интересные мастер-классы и выступления местных артистов, ансамблей и известной певицы Бадмы-Ханды Аюшеевой.



В рамках «СВОЁ» проходит конкурс среди муниципальных образований под названием «Бренды Бурятии». В нём участвуют 10 районов. Каждый выбирает какой-то бренд и представляет его в виде творческого номера на сцене. Цель конкурса – познакомить потребителей с многообразием вкусов «таёжной озёрной» и показать потенциал развития местной продукции.



Кроме того, среди покупателей устроят розыгрыш шести баранов и товаров от фермеров. Участником становится гость, который приобретёт продукцию на 1500 и более рублей у одного производителя.



Возрастное ограничение – 0+

