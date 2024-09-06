Село Хомутово в Иркутской области украсили зелёные медведи

В селе Хомутово появилось новое общественное пространство для взрослых и детей под названием «Медведи». Общая стоимость проекта составила 11 млн рублей. Сумма субсидий, направленная министерством сельского хозяйства Иркутской области на реализацию проекта, составила 7,1 млн рублей. Из местного бюджета и внебюджетных источников на строительство объекта выделили 3,9 млн рублей.- Зона отдыха возводилась в четыре этапа. В ходе создания общественного пространства выполнены мероприятия по установке освещения, качелей, лавочек, ограждений, пешеходных аллей и детского спортивно-игрового комплекса,- сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Основными объектами притяжения нового места отдыха стали два арт-объекта в виде зелёных медведей из искусственного газона в натуральную величину.- Данный проект - один из примеров комплексного подхода по улучшению качества жизни на сельских территориях. Уверен, что новая зона отдыха станет привлекательным местом отдыха для всех жителей муниципалитета, объединит в себе дружеское и семейное времяпрепровождение, что особенно важно в Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным,- отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.