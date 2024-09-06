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Улан-удэнцев напугала женщина, раздающая детям сладости

Улан-удэнцев напугала женщина, раздающая детям сладости
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Она предлагает ребятишкам конфеты прямо на улице

В соцсетях рассказали о пожилой женщине, которая ходит около одного из жилых домов на улице Чкалова в Улан-Удэ – это в микрорайоне Восточный. По словам местных жителей, она предлагает детям шоколадные конфеты.

Автор поста, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что пенсионерка якобы ведёт себя странно и призвал остальных поговорить с ребятишками, чтобы те не подходили к незнакомым людям – мол, мало ли, что у них в голове.
 
Впрочем, многие интернет-пользователи отметили, что женщина эта добрая и безобидная, она со многими здоровается и ещё никому не навредила. Кстати, подходит пенсионерка не только к несовершеннолетним, но и ко взрослым.
 
- Просто, видимо, одна – общения не хватает. Нас она тоже угощала. Из вежливости взяли, но не ели, – поделилась одна из жительниц Улан-Удэ.

В марте 2023-го похожая история была в селенгинском селе Жаргаланта. Местные услышали, что какие-то люди на машине раздавали конфеты местной детворе. Сельчане поинтересовались, правда ли это и если да, то как к этому относиться.

Власти СП тогда поспешили успокоить взволнованных родителей.

- Машина Toyota Wish, из которой раздавали сладости, принадлежит нашему земляку. Он решил порадовать детей и подарить им немного сладкого за знание родного языка, предложив конфеты за каждое выученное бурятское слово, – пояснили в сельской администрации, подчеркнув, что понимают обеспокоенность односельчан.
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