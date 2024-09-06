В районе Бурятии на дорогу не хватило асфальта

Жители Джидинского района призвали что-нибудь сделать с дорогой, ведущей от улуса Дырестуй. Местные поведали в группе «Джида-инфо 24/7», что ямы залатали только на участке до Боргоя, а до села Джида не хватило лопаты асфальта. «Или как в прошлом году мокрой землёй замажут?», – поинтересовались сельчане.В ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили, что ямочный ремонт на этом участке завершится в ближайшее время. Жаловаться на некачественные работы джидинцев призвали по ссылке автодор03.рф/zhalobyi-i-predlozheniya.html ".