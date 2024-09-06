В районе Бурятии на дорогу не хватило асфальта

Местные жители попросили с ней разобраться
Жители Джидинского района призвали что-нибудь сделать с дорогой, ведущей от улуса Дырестуй. Местные поведали в группе «Джида-инфо 24/7», что ямы залатали только на участке до Боргоя, а до села Джида не хватило лопаты асфальта. «Или как в прошлом году мокрой землёй замажут?», – поинтересовались сельчане.
В ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили, что ямочный ремонт на этом участке завершится в ближайшее время. Жаловаться на некачественные работы джидинцев призвали по ссылке автодор03.рф/zhalobyi-i-predlozheniya.html ".
За время работы форума подписано 12 соглашений
Вакцина уже в поликлиниках края
Здесь готовятся к установке интерактивных стендов
Улица приобрела ухоженный вид
Здесь будет получать медпомощь всё население района
Она предлагает ребятишкам конфеты прямо на улице
Также вакцинировали пса и двух кошек
Местные жители попросили с ней разобраться
Заготовка корма и сена идёт полным ходом
У неё не оказалось нужных документов
Наверное, опять ему что-нибудь оторвали
Возбуждены административные дела
Прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства
Выборы состоятся 8 сентября
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