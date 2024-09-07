В Бурятии сегодня тепло

Местами воздух прогреется до +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 сентября по республике местами ожидается слабый дождь. Утром туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём 23-28 градусов тепла, местами не выше +19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днём до 26 градусов тепла.
На нём можно приобрести местные продукты, сувениры и деликатесы
Они в любой момент рискуют угодить в аварию
Учреждение после ремонта выглядит привлекательно
Дом культуры построили 55 лет назад
Местами воздух прогреется до +28 градусов
Здесь появилось новое общественное пространство
С 2019 года для жителей аварийных домов в регионе уже возвели 14 новостроек
За звание лучших боролись около двухсот школьников
За время работы форума подписано 12 соглашений
Вакцина уже в поликлиниках края
Здесь готовятся к установке интерактивных стендов
Улица приобрела ухоженный вид
Здесь будет получать медпомощь всё население района
Она предлагает ребятишкам конфеты прямо на улице
Также вакцинировали пса и двух кошек