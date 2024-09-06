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В заказниках Забайкальского края готовятся к зиме

В заказниках Забайкальского края готовятся к зиме
Общество,  Фото: Дирекция ООПТ Забайкальского края
Заготовка корма и сена идёт полным ходом

В заказниках Агинского Бурятского округа Забайкальского края «Аргалейский» и «Агинская степь» идёт заготовка сена и веточного корма для диких животных.

- Зимой это поможет диким копытным пережить суровые условия. Обычно животным хватает кормовой базы, однако если сибирская погода преподнесёт неприятный сюрприз в виде глубокого снега, наста или аномальных холодов, им может понадобиться помощь людей. Вот тут то труд егерей и будет неоценим для сохранения жизнейобитателей заказников. Как уже и бывало не раз. Косули, изюбры, дзерены, лоси - их численность ежегодно растёт благодаря усилиям людей, посвятивших себя делу охраны природы, - сообщил директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» Александр Бузинов.



Специалисты отметили, что заготовка сена не только помогает поддерживать диких копытных в трудных условиях сибирской зимы, но и существенно снижает риск пожаров в следующем весенне-летнем периоде, лишая пожары «пищи» - высокой сухой травы.



Забайкальский край дикие животные заказники

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