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В Улан-Удэ во время рейда отловили собаку

В Улан-Удэ во время рейда отловили собаку
Общество,  Фото:КГХ
Также вакцинировали пса и двух кошек

5 сентября в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ провели рейд по собакам. Мобильные группы прошли 70 домовладений, провели 8 профилактических бесед, а также выдали памятки по содержанию домашних животных и о проведении бесплатной стерилизации собак.

Ветеринары вакцинировали 3 питомцев – собаку и двух кошек. Служба отлова изъяла одну собака.


Специалисты комитета по образованию и комитета по социальной и молодёжной политике провели беседы со школьниками по профилактике нападений бродячих собак, правилам поведения при встрече с безнадзорными животными, навыкам безопасного поведения. Занятия прошли в школе №9 и лингвистической гимназии №3.


Также специалисты провели беседы с представителями администрации школ о необходимости профилактической работы с учащимися и родителями, о правилах выгула, правилах поведения при встрече с безнадзорными животными.

- Собак на территории школы замечено не было, жалоб со стороны родителей и администрации нет, - отметили в комитете городского хозяйства.

Также специалисты администрации Советского района обследовали территории возле участковых избирательных комиссий, информацию передали в службу отлова. Также с председателями и членами УИК отработали порядок взаимодействия со службой отлова в случае необходимости.

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