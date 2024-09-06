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В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей

В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
Общество,  Фото:t.me/uksprb
Здесь будет получать медпомощь всё население района

В селе Курумкане продолжается строительство поликлиники, стоимостью один миллиард рублей. Часть здания, состоящего из нескольких корпусов уже построена. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2025 года, сообщили в управлении капстроительства Бурятии.

По проекту медучреждение состоит из четырёх разноэтажных блоков, включая взрослую поликлинику на 250 посещений, детскую поликлинику на 45 посещений, серологическую и паразитологическую лаборатории, а также административное здание.


- Первые два блока будут одноэтажными, их каркас уже готов. В третьем блоке, состоящем из трёх этажей, началось армирование колонн третьего этажа. В четвёртом блоке устанавливают перекрытия первого этажа, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Помимо этого, до конца года подрядчик планирует выполнить монтаж пожарных резервуаров.

Новое медицинское учреждение будет обслуживать население всего района.


поликлиника строительство здравоохранение медицина

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