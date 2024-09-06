В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей













В селе Курумкане продолжается строительство поликлиники, стоимостью один миллиард рублей. Часть здания, состоящего из нескольких корпусов уже построена. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2025 года, сообщили в управлении капстроительства Бурятии.По проекту медучреждение состоит из четырёх разноэтажных блоков, включая взрослую поликлинику на 250 посещений, детскую поликлинику на 45 посещений, серологическую и паразитологическую лаборатории, а также административное здание.- Первые два блока будут одноэтажными, их каркас уже готов. В третьем блоке, состоящем из трёх этажей, началось армирование колонн третьего этажа. В четвёртом блоке устанавливают перекрытия первого этажа, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Помимо этого, до конца года подрядчик планирует выполнить монтаж пожарных резервуаров.Новое медицинское учреждение будет обслуживать население всего района.