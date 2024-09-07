В Бурятии северяне просят срочно отремонтировать опасный участок



- Едешь в гору, а на тебя летят по встречке и легковые машины, и грузовые. Вчера меня чуть не смяли две гружёные фуры, – поделилась одна из автомобилистов. – Они на большой скорости объезжали ямы и вылетели навстречу. Чудом отвернула.



В ГКУ «Бурятрегионавтодор» пояснили: все работы проводятся в рамках финансирования. Средств для устранения всех проблем пока не хватает.



- Сейчас рассматривается возможность включения этого участка трассы в республиканскую программу на ближайшие годы, – отметили в учреждении.



Жители северобайкальского посёлка Нижнеангарск призвали Минтранс РБ обратить внимание на опасный участок федеральной трассы. Речь о подъёме к старому кладбищу. Местные заявили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», что вся дорога там разбита.