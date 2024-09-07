07 сентября

06 сентября

Популярное

В Бурятии северяне просят срочно отремонтировать опасный участок

В Бурятии северяне просят срочно отремонтировать опасный участок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они в любой момент рискуют угодить в аварию

Жители северобайкальского посёлка Нижнеангарск призвали Минтранс РБ обратить внимание на опасный участок федеральной трассы. Речь о подъёме к старому кладбищу. Местные заявили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», что вся дорога там разбита.
 
- Едешь в гору, а на тебя летят по встречке и легковые машины, и грузовые. Вчера меня чуть не смяли две гружёные фуры, – поделилась одна из автомобилистов. – Они на большой скорости объезжали ямы и вылетели навстречу. Чудом отвернула.

В ГКУ «Бурятрегионавтодор» пояснили: все работы проводятся в рамках финансирования. Средств для устранения всех проблем пока не хватает.
 
- Сейчас рассматривается возможность включения этого участка трассы в республиканскую программу на ближайшие годы, – отметили в учреждении. 
дороги ремонт дорог безопасность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ развернулся масштабный фермерский фестиваль. Фоторепортаж
В центре Улан-Удэ развернулся масштабный фермерский фестиваль. Фоторепортаж
Общество, 07.09.2024
На нём можно приобрести местные продукты, сувениры и деликатесы
В Бурятии северяне просят срочно отремонтировать опасный участок
В Бурятии северяне просят срочно отремонтировать опасный участок
Общество, 07.09.2024
Они в любой момент рискуют угодить в аварию
В Закаменском районе Бурятии открыли детсад после ремонта
В Закаменском районе Бурятии открыли детсад после ремонта
Общество, 07.09.2024
Учреждение после ремонта выглядит привлекательно 
В Бурятии сегодня тепло
В Бурятии сегодня тепло
Общество, 07.09.2024
Местами воздух прогреется до +28 градусов 
Село Хомутово в Иркутской области украсили зелёные медведи
Село Хомутово в Иркутской области украсили зелёные медведи
Общество, 06.09.2024
Здесь появилось новое общественное пространство
В Иркутской области более 29 тысяч человек переехали из аварийных домов
В Иркутской области более 29 тысяч человек переехали из аварийных домов
Общество, 06.09.2024
С 2019 года для жителей аварийных домов в регионе уже возвели 14 новостроек
Школьники из Бурятии победили слёта лесничеств
Школьники из Бурятии победили слёта лесничеств
Общество, 06.09.2024
За звание лучших боролись около двухсот школьников
Губернатор подвёл итоги работы Забайкалья на ВЭФ-2024
Губернатор подвёл итоги работы Забайкалья на ВЭФ-2024
Общество, 06.09.2024
За время работы форума подписано 12 соглашений
В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
Общество, 06.09.2024
Здесь будет получать медпомощь всё население района 
Улан-удэнцев напугала женщина, раздающая детям сладости
Улан-удэнцев напугала женщина, раздающая детям сладости
Общество, 06.09.2024
Она предлагает ребятишкам конфеты прямо на улице
В Улан-Удэ во время рейда отловили собаку
В Улан-Удэ во время рейда отловили собаку
Общество, 06.09.2024
Также вакцинировали пса и двух кошек 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^