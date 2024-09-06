Жителей Бурятии предупреждают об изменениях закона об оружии





Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии сообщает о вступлении в силу.Вступили в законную силу поправки в статью 27 федерального закона об оружии.«Оружие и патроны к нему, изъятые в связи с аннулированием в установленном порядке лицензии и (или) разрешения, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в связи с ликвидацией юридического лица, являющегося владельцем оружия и патронов к нему, передаются (сдаются) в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, для временного хранения на срок, не превышающий четырёх месяцев, до их передачи в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».Изъятые или сданные оружие и (или) патроны к нему должны быть отчуждены их собственником в соответствии с гражданским законодательством либо получены собственником в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона в течение одного года со дня их изъятия или сдачи, за исключением оружия и (или) патронов к нему, изъятых или сданных в связи с возникновением обстоятельств, предусмотренных пп. 3.6 и 11 ч. 20 ст. 13 настоящего Федерального закона, а также ч. 9 ст. 22 настоящего Федерального закона. В случае смерти собственника оружия и (или) патронов к нему указанный срок исчисляется со дня принятия (приобретения) наследства в соответствии с гражданским законодательством. Выморочные оружие и (или) патроны к нему переходят в собственность Российской Федерации. Собственник изъятых или сданных оружия и (или) патронов к нему вправе отказаться от права собственности на такие оружие и (или) патроны к нему в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 25 настоящего Федерального закона, в том числе до истечения срока, предусмотренного настоящей частью.Изъятые или сданные оружие и (или) патроны к нему, не отчуждённые либо не полученные их собственниками в течение срока, предусмотренного частью пятой настоящей статьи, или в течение одного года со дня устранения обстоятельств, предусмотренных пунктами 3.6 и 11 ч. 20 ст. 13 и ч. 9 ст. 22 настоящего Федерального закона, обращаются в собственность Российской Федерации и уничтожаются в порядке, утверждённом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом».Согласно изменениям теперь отсутствует необходимость уведомлять собственников оружия о необходимости получения либо отчуждения такого оружия.Для консультации можно обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии по месту учёта оружия либо по телефонам: 8 (3012) 378-491 и 378-124.