В Прибайкальском районе Бурятии благоустроили улицу









В селе Турке Прибайкальского района Бурятии благоустроили территорию на улице Школьная, 46.Одним из ключевых этапов проведения работ стало создание деревянного забора. Он не только разграничил территорию, но и придал ей законченный и ухоженный вид. Деревянные элементы добавили природного шарма и гармонии в окружающий ландшафт. Помимо этого, были установлены две парковые скамейки, которые стали местом для отдыха жителей и гостей села.Дополнительно, в рамках проекта обновления городской среды, были установлены две опоры освещения. Новые опоры придали улице более современный облик и обеспечили надлежащий уровень освещённости в тёмное время суток.Общая сумма работ по благоустройству улицы Школьной в селе Турке составила 300 000 рублей, сообщили в администрации Прибайкальского района.