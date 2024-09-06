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В Прибайкальском районе Бурятии благоустроили улицу

В Прибайкальском районе Бурятии благоустроили улицу
Общество,  Фото:t.me/prbadm
Улица приобрела ухоженный вид

В селе Турке Прибайкальского района Бурятии благоустроили территорию на улице Школьная, 46.

Одним из ключевых этапов проведения работ стало создание деревянного забора. Он не только разграничил территорию, но и придал ей законченный и ухоженный вид. Деревянные элементы добавили природного шарма и гармонии в окружающий ландшафт. Помимо этого, были установлены две парковые скамейки, которые стали местом для отдыха жителей и гостей села.



Дополнительно, в рамках проекта обновления городской среды, были установлены две опоры освещения. Новые опоры придали улице более современный облик и обеспечили надлежащий уровень освещённости в тёмное время суток.

Общая сумма работ по благоустройству улицы Школьной в селе Турке составила 300 000 рублей, сообщили в администрации Прибайкальского района. 

благоустройство

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