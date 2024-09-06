Незнакомцы с ручными бурами насторожили посетителей Прибайкальского нацпарка

5 сентября посетители Прибайкальского национального парка на тропе к Сухому озеру заметили людей с ручными бурами и навигационными гаджетами в руках. Бдительные туристы сообщили о подозрительных незнакомцах в администрацию нацпарка.Здесь упокоили и убедили, что поводов для беспокойства нет - все работы согласованы и являются подготовкой к установке интерактивных стендов.- Новинки рассчитаны на детей, но могут понравиться и взрослым! Ведь с их помощью можно будет пройти по познавательному лабиринту, примерить к своей руке следы животных (натурального размера), сравнить длину своего прыжка с возможностями обитателей сибирской тайги и даже поучаствовать в викторине без ведущего. Оценить новинки гости Прибайкальского национального парка смогут уже в октябре 2024 года, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Появление интерактивных стендов стало возможным благодаря реализации проекта «Благоустройство маршрутов «Озеро Сухое», «остановочный пункт Тёмная падь – Старая Ангасолка».В нацпарке отметили, что участки для установки предварительно обследовали сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», чтобы исключить нанесение вреда редким и краснокнижным видам на этой территории.