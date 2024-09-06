Губернатор подвёл итоги работы Забайкалья на ВЭФ-2024





Губернатор Забайкалья Александр Осипов подвёл итоги работы краевой делегации на IХ Восточном экономическом форуме— сумма привлечённых инвестиций составляет порядка 300 миллиардов рублей.Как отметил Александр Осипов, в этом году делегация Забайкалья приняла сжатый, но продуктивный вариант участия. За почти два дня подписано 12 соглашений, а сумма привлечённых инвестиций составляет порядка 300 миллиардов рублей.- Главное значение этого экономического форума — дальше продолжать развивать экономику Забайкальского края, и решать совместно с федеральными руководителями, как обычно и президент здесь был, наиболее важные и насущные проблемы, — рассказал Александр Осипов.Отдельно губернатор объяснил, на какие цели пойдут привлечённые в Забайкалье инвестиции. По его словам, они помогут развитию инфраструктуры, жилой среды, строительства автомобильных, железных дорог и мостов.- Два инвестиционных проекта по строительству жилья. Были проекты и соглашения, связанные с развитием образования. Причём, один из них, достаточно масштабный. Мы повысим качество образования, особенно одиннадцатого класса, — заявил губернатор Забайкалья.Также Александр Осипов рассказал об инвестиционных проектах в традиционных для Забайкалья отраслях, заявил о будущем строительстве транспортно-логистических комплексов в пяти ключевых точках региона. Губернатор напомнил, что через Забайкалье проходит большое количество грузов, однако их вклад в экономику региона пока минимальный.- И, соответственно, подписали целый ряд соглашений для дальнейшей разработки и добычи полезных ископаемых. Но в этих соглашениях мы уже предусматривали второй этап — переработка на территории Забайкалья, — объяснил Александр Осипов.