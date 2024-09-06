06 сентября

05 сентября

Популярное

Губернатор подвёл итоги работы Забайкалья на ВЭФ-2024

Губернатор подвёл итоги работы Забайкалья на ВЭФ-2024
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства Забайкалья
За время работы форума подписано 12 соглашений

Губернатор Забайкалья Александр Осипов подвёл итоги работы краевой делегации на IХ Восточном экономическом форуме (возрастное ограничение 16+) — сумма привлечённых инвестиций составляет порядка 300 миллиардов рублей.

Как отметил Александр Осипов, в этом году делегация Забайкалья приняла сжатый, но продуктивный вариант участия. За почти два дня подписано 12 соглашений, а сумма привлечённых инвестиций составляет порядка 300 миллиардов рублей.

- Главное значение этого экономического форума — дальше продолжать развивать экономику Забайкальского края, и решать совместно с федеральными руководителями, как обычно и президент здесь был, наиболее важные и насущные проблемы, — рассказал Александр Осипов.

Отдельно губернатор объяснил, на какие цели пойдут привлечённые в Забайкалье инвестиции. По его словам, они помогут развитию инфраструктуры, жилой среды, строительства автомобильных, железных дорог и мостов.

- Два инвестиционных проекта по строительству жилья. Были проекты и соглашения, связанные с развитием образования. Причём, один из них, достаточно масштабный. Мы повысим качество образования, особенно одиннадцатого класса, — заявил губернатор Забайкалья.

Также Александр Осипов рассказал об инвестиционных проектах в традиционных для Забайкалья отраслях, заявил о будущем строительстве транспортно-логистических комплексов в пяти ключевых точках региона. Губернатор напомнил, что через Забайкалье проходит большое количество грузов, однако их вклад в экономику региона пока минимальный.

- И, соответственно, подписали целый ряд соглашений для дальнейшей разработки и добычи полезных ископаемых. Но в этих соглашениях мы уже предусматривали второй этап — переработка на территории Забайкалья, — объяснил Александр Осипов.

ВЭФ Забайкальский край инвестиционные проекты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
Общество, 06.09.2024
Здесь будет получать медпомощь всё население района 
Улан-удэнцев напугала женщина, раздающая детям сладости
Улан-удэнцев напугала женщина, раздающая детям сладости
Общество, 06.09.2024
Она предлагает ребятишкам конфеты прямо на улице
В Улан-Удэ во время рейда отловили собаку
В Улан-Удэ во время рейда отловили собаку
Общество, 06.09.2024
Также вакцинировали пса и двух кошек 
В районе Бурятии на дорогу не хватило асфальта
В районе Бурятии на дорогу не хватило асфальта
Общество, 06.09.2024
Местные жители попросили с ней разобраться
В заказниках Забайкальского края готовятся к зиме
В заказниках Забайкальского края готовятся к зиме
Общество, 06.09.2024
Заготовка корма и сена идёт полным ходом 
С главной площади Улан-Удэ в очередной раз пропал зелёный бык
С главной площади Улан-Удэ в очередной раз пропал зелёный бык
Общество, 06.09.2024

Наверное, опять ему что-нибудь оторвали

В Бурятии вовсю идёт вакцинация против гриппа
В Бурятии вовсю идёт вакцинация против гриппа
Общество, 06.09.2024
Прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства 
Утомлённые школой: В районе Бурятии пожаловались на бесконечные уроки в лицее
Утомлённые школой: В районе Бурятии пожаловались на бесконечные уроки в лицее
Общество, 06.09.2024
Родители учеников заявили, что их бывает по восемь в день

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^