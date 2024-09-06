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05 сентября

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В Улан-Удэ театр «Забава» выиграл миллион рублей от президента России

В Улан-Удэ театр «Забава» выиграл миллион рублей от президента России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

На них поставят спектакль

Улан-удэнский муниципальный театр народной музыки и танца «Забава» стал победителем конкурса на присуждение грантов президента России. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков. Эти гранты направлены на поддержку творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

«Театру выделят миллион рублей на создание музыкального спектакля «Гордость России - Забайкальские казаки», - написал Шутенков в своём телеграм-канале.

Градоначальник поздравил «любимый, прославленный коллектив» и пожелал «Забаве» новых побед и достижений.
"Забава" Шутенков Путин

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