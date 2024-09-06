В Иркутской области более 29 тысяч человек переехали из аварийных домов





В Иркутской области с 2019 года площадь аварийного жилфонда сократилась почти на 536 тысяч квадратных метров. Из аварийных домов за это время переехали 29 059 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.– Регион входит в число субъектов, досрочно выполнивших целевой показатель нацпроекта. В Иркутской области планировалось расселить 387 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить 22,4 тысячи граждан. Благодаря тому, что регион ведёт переселение людей дополнительно по своим программам, запланированные показатели уже перевыполнены, – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.На сегодня в Иркутской области 13 муниципальных образований из 28, включённых в программу, выполнили все задачи по расселению аварийного жилья, признанного до 1 января 2017 года.Наибольшее количество аварийных домов в регионе расселили в Иркутске, где жилищные условия улучшили 5,5 тысяч человек, в Железногорске-Илимском и Черемхово – по 700 человек, в Братске и Шелехове – по 600 человек.Строительство нового жилья для участников программы переселения ведётся на территории восьми муниципальных образований Иркутской области. Это Нижнеудинск, Братск, Черемхово, Зима, Свирск, Байкальск, Усолье-Сибирское и Иркутск. С 2019 года для жителей аварийных домов в регионе уже возвели 14 новостроек.В этом году в Иркутской области из аварийных домов переехали 2332 человека. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё 12 многоквартирных домов. Жители региона получат ключи от более 700 новых квартир.– Одна из главных задач для нас – обеспечить граждан комфортными и достойными условиями проживания. Правительством Иркутской области сформирован реестр аварийного жилищного фонда, который будет расселяться в рамках новой программы по переселению граждан. В неё войдут жилые помещения, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.В настоящее время в Братске вводятся в эксплуатацию два дома в жилом районе Падун на улице Котельная, 11. Уже этой осенью порядка 90 семей получат ключи от квартир в этих новостройках. После этого программа переселения граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на территории Братска будет завершена.