06 сентября

Популярное

В Иркутской области более 29 тысяч человек переехали из аварийных домов

В Иркутской области более 29 тысяч человек переехали из аварийных домов
Общество,  Фото:правительство Иркутской области
С 2019 года для жителей аварийных домов в регионе уже возвели 14 новостроек

В Иркутской области с 2019 года площадь аварийного жилфонда сократилась почти на 536 тысяч квадратных метров. Из аварийных домов за это время переехали 29 059 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Регион входит в число субъектов, досрочно выполнивших целевой показатель нацпроекта. В Иркутской области планировалось расселить 387 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить 22,4 тысячи граждан. Благодаря тому, что регион ведёт переселение людей дополнительно по своим программам, запланированные показатели уже перевыполнены, – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

На сегодня в Иркутской области 13 муниципальных образований из 28, включённых в программу, выполнили все задачи по расселению аварийного жилья, признанного до 1 января 2017 года.

Наибольшее количество аварийных домов в регионе расселили в Иркутске, где жилищные условия улучшили 5,5 тысяч человек, в Железногорске-Илимском и Черемхово – по 700 человек, в Братске и Шелехове – по 600 человек.

Строительство нового жилья для участников программы переселения ведётся на территории восьми муниципальных образований Иркутской области. Это Нижнеудинск, Братск, Черемхово, Зима, Свирск, Байкальск, Усолье-Сибирское и Иркутск. С 2019 года для жителей аварийных домов в регионе уже возвели 14 новостроек.

В этом году в Иркутской области из аварийных домов переехали 2332 человека. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё 12 многоквартирных домов. Жители региона получат ключи от более 700 новых квартир.

– Одна из главных задач для нас – обеспечить граждан комфортными и достойными условиями проживания. Правительством Иркутской области сформирован реестр аварийного жилищного фонда, который будет расселяться в рамках новой программы по переселению граждан. В неё войдут жилые помещения, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В настоящее время в Братске вводятся в эксплуатацию два дома в жилом районе Падун на улице Котельная, 11. Уже этой осенью порядка 90 семей получат ключи от квартир в этих новостройках. После этого программа переселения граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на территории Братска будет завершена.

переселение аварийное жилье Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Село Хомутово в Иркутской области украсили зелёные медведи
Село Хомутово в Иркутской области украсили зелёные медведи
Общество, 06.09.2024
Здесь появилось новое общественное пространство
В Иркутской области более 29 тысяч человек переехали из аварийных домов
В Иркутской области более 29 тысяч человек переехали из аварийных домов
Общество, 06.09.2024
С 2019 года для жителей аварийных домов в регионе уже возвели 14 новостроек
Школьники из Бурятии победили слёта лесничеств
Школьники из Бурятии победили слёта лесничеств
Общество, 06.09.2024
За звание лучших боролись около двухсот школьников
Губернатор подвёл итоги работы Забайкалья на ВЭФ-2024
Губернатор подвёл итоги работы Забайкалья на ВЭФ-2024
Общество, 06.09.2024
За время работы форума подписано 12 соглашений
В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
В Бурятии строят поликлинику за миллиард рублей
Общество, 06.09.2024
Здесь будет получать медпомощь всё население района 
Улан-удэнцев напугала женщина, раздающая детям сладости
Улан-удэнцев напугала женщина, раздающая детям сладости
Общество, 06.09.2024
Она предлагает ребятишкам конфеты прямо на улице
В Улан-Удэ во время рейда отловили собаку
В Улан-Удэ во время рейда отловили собаку
Общество, 06.09.2024
Также вакцинировали пса и двух кошек 
В районе Бурятии на дорогу не хватило асфальта
В районе Бурятии на дорогу не хватило асфальта
Общество, 06.09.2024
Местные жители попросили с ней разобраться
В заказниках Забайкальского края готовятся к зиме
В заказниках Забайкальского края готовятся к зиме
Общество, 06.09.2024
Заготовка корма и сена идёт полным ходом 
С главной площади Улан-Удэ в очередной раз пропал зелёный бык
С главной площади Улан-Удэ в очередной раз пропал зелёный бык
Общество, 06.09.2024

Наверное, опять ему что-нибудь оторвали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^