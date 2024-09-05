Спортсмен из Бурятии стал победителем Кубка России по стрельбе













Спортсменка из Бурятии, мастер спорта Яна Енина дважды взошла на пьедестал почёта, она завоевала бронзовые медали.



Первую медаль Яна выиграла в олимпийской дисциплине «пистолет малокалиберный, 25 метров». Здесь победительницей стала двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 Виталина Бацарашкина из Омска. Серебро у мастера спорта международного класса Анны Тимофеевой из Самарской области.



Также Яна Енина стала третьей в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Она уступила только Светлане Медведевой из Санкт-Петербурга и Екатерине Коршуновой из Вологодской области.



Тамир Бадмаев и Яна Енина тренируются в РСШОР, личный тренер – Александр Степанов.

Спортсменка из Бурятии, мастер спорта Яна Енина дважды взошла на пьедестал почёта, она завоевала бронзовые медали.Первую медаль Яна выиграла в олимпийской дисциплине «пистолет малокалиберный, 25 метров». Здесь победительницей стала двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 Виталина Бацарашкина из Омска. Серебро у мастера спорта международного класса Анны Тимофеевой из Самарской области.Также Яна Енина стала третьей в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Она уступила только Светлане Медведевой из Санкт-Петербурга и Екатерине Коршуновой из Вологодской области.Тамир Бадмаев и Яна Енина тренируются в РСШОР, личный тренер – Александр Степанов.

В посёлке Икша Московской области завершился финал Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия.Победу одержал кандидат в мастера спорта 19-летний Тамир Бадмаев. Он стал лучшим в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров.Серебро взял мастер спорта международного класса Антон Аристархов (Московская область), бронза – у мастера спорта Андрея Чиликова из Удмуртии.