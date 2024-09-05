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В Бурятии сыграют в шахматы на лошадях

В Бурятии сыграют в шахматы на лошадях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Роль шахматных фигур сыграют 32 всадника с лошадьми

В селе Санага Закаменского района Бурятии на фестивале состоится необычная шахматная партия. Роль шахматных фигур сыграют местные жители - 32 всадника с лошадьми. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на районную администрацию.

Игра будет проходить на большом поле между Санагинским дацаном и парком «Арьябала». Управлять фигурами-всадниками, сражаясь между собой, будут два мастера шахматной игры

- Полевые шахматы - это часть религиозного фестиваля «Арьябала - мантра судьбы». Он пройдёт 9 сентября в парке религиозно-познавательного туризма «Арьябала» в селе Санага Закаменского района, - отметили в администрации района.

Как сообщают в министерстве туризма Бурятии, фестиваль пройдёт в рамках конкурса на предоставление субсидий на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности от министерства. Оно приурочено к двухлетней годовщине освящения статуи Арьябала.

В программе:

- массовое исполнение Арьябала бурханай магтаал (Восхваление божества Арьябала). Исполнителей будет сопровождать ансамбль морин-хуристов;
- большой молебен;
- международный рейтинговый шахматный турнир;
- мастер-класс по монгольской каллиграфии;
- открытый конкурс декоративных скульптур и многое другое.

Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению замбы и продажа сувениров.


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спорт шахматы

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