В Бурятии сыграют в шахматы на лошадях

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В селе Санага Закаменского района Бурятии на фестивале состоится необычная шахматная партия. Роль шахматных фигур сыграют местные жители - 32 всадника с лошадьми. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на районную администрацию.Игра будет проходить на большом поле между Санагинским дацаном и парком «Арьябала». Управлять фигурами-всадниками, сражаясь между собой, будут два мастера шахматной игры- Полевые шахматы - это часть религиозного фестиваля «Арьябала - мантра судьбы». Он пройдёт 9 сентября в парке религиозно-познавательного туризма «Арьябала» в селе Санага Закаменского района, - отметили в администрации района.Как сообщают в министерстве туризма Бурятии, фестиваль пройдёт в рамках конкурса на предоставление субсидий на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности от министерства. Оно приурочено к двухлетней годовщине освящения статуи Арьябала.- массовое исполнение Арьябала бурханай магтаал (Восхваление божества Арьябала). Исполнителей будет сопровождать ансамбль морин-хуристов;- большой молебен;- международный рейтинговый шахматный турнир;- мастер-класс по монгольской каллиграфии;- открытый конкурс декоративных скульптур и многое другое.Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению замбы и продажа сувениров.