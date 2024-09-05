В Бурятии мошенники опять прикидываются Сергеем Ханхареевым

Злоумышленники подделали его аккаунт в Telegram
Жителей Бурятии предупредили о неизвестных, которые рассылают сомнительные сообщения от имени руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева. Как выяснилось, аферисты создали в мессенджере Telegram его фейковый аккаунт для использования в мошеннических схемах.
Пользователей призвали не реагировать на подозрительные сообщения и звонки и сразу сообщать о них в надзорное ведомство по телефону 8 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
О появлении фейкового аккаунта Сергея Ханхареева жителей РБ уведомили
и на прошлой неделе. Накануне стало известно, что виртуальный клон появился
у главы Минсельхоза Бурятии Галсана Дареева.
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Злоумышленники подделали его аккаунт в Telegram
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