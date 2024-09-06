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В Улан-Удэ осуждённых научили делать модульное оригами

В Улан-Удэ осуждённых научили делать модульное оригами
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Они создали оригинальные объёмные фигурки из бумаги

В улан-удэнской колонии-поселении №3 осуждённые смастерили модульное оригами. Мастер-класс провели сотрудники группы по воспитательной работе.

По словам организаторов, участники с интересом приступили к работе, а сотрудники умело помогали каждому из них создавать мельчайшие детали для будущих поделок.

В завершение мероприятия в учреждении собралась небольшая выставка творческих работ, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
оригами осужденные мастер-класс

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