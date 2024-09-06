В Улан-Удэ осуждённых научили делать модульное оригами

Они создали оригинальные объёмные фигурки из бумаги
В улан-удэнской колонии-поселении №3 осуждённые смастерили модульное оригами. Мастер-класс провели сотрудники группы по воспитательной работе.
По словам организаторов, участники с интересом приступили к работе, а сотрудники умело помогали каждому из них создавать мельчайшие детали для будущих поделок.
В завершение мероприятия в учреждении собралась небольшая выставка творческих работ, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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